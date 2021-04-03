Грубил судьям и не делал выводов: главные ошибки тренера «Краснодара» Мурада Мусаева

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

«Краснодар» ужасно начал год. Команда Мурада Мусаева потерпела шесть поражений в восьми матчах, вылетела из Лиги Европы и Кубка России и упала во вторую половину таблицы Премьер-Лиги.

Такого рестарта сезона от «быков» не ожидал никто. Вместо борьбы за золотые медали чемпионата России «Краснодар» превратился в крепкого середняка. Он уничтожил «Тамбов» (4:0), который собрали за неделю до рестарта сезона, обменялся мячами с «Уралом» (2:2), еще одним претендентов на выживание, и получил шесть мячей от «Спартака» (1:6).

Уже тогда специалисты заговорили о возможной отставке Мурада Мусаева. Но руководство поддержало тренера. Гендиректор клуба Владимир Хашиг заявил, что Мусаев сохранит пост, даже если «Краснодар» проиграет все оставшиеся матчи в сезоне.

- После поражения от «Спартака» я сказал: «Если так будет лучше для команды, то я оставлю пост сегодня же». Когда команда проигрывает, это вина тренера. Меня не устраивает эта ситуация, – сказал Мусаев.

После поражения от «Ахмата» (0:5) главный тренер вновь встретился с руководством. Но теперь получил добро от боссов клуба. Они освободили тренера от должности. «КП» – Кубань» вспоминает, чем запомнится Мурад Мусаев болельщикам «Краснодара».

Не признавал ошибки

Нынешний кризис далеко не первый для «Краснодара». Полгода назад «быки» получили семь поражений в восьми матчах. Впервые речь об отставке тренера зашла осенью прошлого года – после поражения от «Зенита» (1:3)

- Если для команды нужно уйти, я уйду. Все так драматизируют, что у меня чувство, как будто я ограбил детский дом, кого-то убил, – резко парировал Мусаев.

Жил прошлым

После неудач Мурад Мусаев напоминал всем, как «Краснодар» зажигал день, неделю, месяц, год назад. Это было обычной практикой для тренера, который не считался с настоящим временем.

- Еще два года мы были в призах в чемпионате, обыгрывали «Порту» в Лиге чемпионов, «Байер» – в Лиге Европы, проходили ПАОК. Год назад мы играли с «Валенсией», пропустили на 93-й минуте, когда бежали забивать второй, – перебирал аргументы Мусаев после очередной неудачи в чемпионате России.

Не переносил критику

Полгода назад «Краснодар» неожиданно уступил «Химкам» (0:1), который только-только выбирались из кризиса и поднимались со дна турнирной таблицы Премьер-Лиги. Та неудача стала уже седьмой для «быков» в восьми матчах.

После игры Мурад Мусаев накинулся на судью: арбитр не позволил его клубу провести команде последнюю – решающую – атаку. Возможно, именно в ней «Краснодар» забил бы ответный гол и взял очки.

Звучало это странно: что мешало «быкам» отличиться в основное время матча? Вопрос остался без ответа.

- Критика – часть профессии тренера. Я практически ничего не читал и не видел прошлой осенью. Тренер всегда должен иметь холодную голову, – парировал тренер.

Ругался с судьями

Мурад Мусаев – один из самых эпатажных специалистов в Премьер-Лиге. Только в сезоне-2020/21 он получил две желтые и две красные карточки. Это один из худших показателей в чемпионате среди тренеров.

- Футбол – это эмоции, а наши судьи легко дают карточки в таких стрессовых и эмоциональных ситуациях. Я не переходил в разговоре с судьей на личности и не матерился, – сказал специалист после удаления во встрече с «Химками».

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