"Ахмат" разгромил "Краснодар" на выезде со счетом 5-0

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Футболисты «Краснодара» потерпели разгромное поражение от «Ахмата» в чемпионате России

Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу грозненцев.

Футболисты «Краснодара» проиграли «Ахмату» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Встреча прошла на Кубани в субботу и завершилась победой гостей.

В составе грозненцев забитыми мячами отметились Евгений Харин, Андрей Семенов, Бернард Бериша (дубль) и Ладислав Альмаши.

В следующем туре команда Мурада Мусаева 11 апреля в Туле сыграет с местным «Арсеналом», а «Ахмат» на день раньше встретится с «Уфой» на выезде.