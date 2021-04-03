«Я извиняюсь перед болельщиками»: главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев покидает команду

Мурад Мусаев. Фото: ФК "Краснодар"

ФК «Краснодар» на домашнем поле проиграл «Ахмату» с позорным счетом – 0:5. В составе грозненцев забитыми мячами отметились Евгений Харин, Андрей Семенов, Бернард Бериша (дубль) и Владислав Альмаши. После матча на пресс-конференции с главными тренерами команд у Мурада Мусаева спросили, не стыдно ли ему за игру.

- Хочу извиниться перед нашими болельщиками, они не заслуживают такой игры, - сказал тренер "быков".

- А что должно случиться, чтобы вы сами подали в отставку? – задали и такой вопрос Мусаеву.

- Еще после матча со «Спартаком» я разговаривал с руководством и сказал, что если нужно, чтобы я покинул свой пост, я готов это сделать сегодня же, - ответил Мурад Мусаев. – Но ответ вы слышали (гендиректор клуба тогда сказал, что Мусаев остается. - Прим. авт). Я люблю этот город и клуб, мечтаю добыть трофеи. Но эта ситуация меня категорически не устраивает. Я понимаю, что когда мы не выигрываем – это вина тренера и третьего не дано. Но я не могу сейчас говорить о том, о чем я должен в первую очередь поговорить с президентом клуба.

После пресс-конференции тренер встретился с владельцем ФК «Краснодар» Сергеем Галицким, и поговорил с ним о провальной игре.

— Сегодня был мой последний матч во главе «Краснодара». После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия. Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу за его поддержку и доверие, - сказал после встречи Мурад Мусаев. - Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений. «Краснодар» — мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений! А тем временем стало известно, кто может возглавить футбольный клуб «Краснодар» после отставки Мусаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пока не поздно: почему «Краснодару» нужно менять главного тренера

Мурад Мусаев уже в истории «Краснодара». Он стал первым тренером, который вывел «быков» в групповой этап Лиги чемпионов. Вместе с этим специалистом российский клуб становился призером Российской премьер-лиги, доходил до 1/8 финала Лиги Европы (продолжение)