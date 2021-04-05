Скрывался три года: на Кубани осудят подельника стрелка, который убил троих, еще на пятерых - покушался

Дело будут рассматривать в Краснодарском краевом суде.

За смертельную стрельбу в станице Кавказской осудят еще одного человека – 34-летнего жителя Кропоткина Романа К. Это резонансное преступление произошло еще 30 марта 2017 года. В тот вечер к бильярдной в центре станице подъехал молодой человек, чтобы поздороваться с приятелями. То, что произошло дальше очевидцы, которым удалось выжить, вспоминают с ужасом.

К заведению подъехала машина, из окон которой стали палить. Выстрелы из салона не прекращались – молодчики стреляли по толпе, без разбора. Когда люди стали убегать от выстрелов и пытались спрятаться за зданием, машина стала ехать за ними, не прекращая автоматные очереди.

Один парень умер на месте, второй - по дороге в клинику. Еще один молодой человек скончался спустя неделю после адской стрельбы. Еще пять человек, находившихся у бильярдной, попали с серьезными ранениями в больницу.

Одного из стрелявших - Магомедрасула Абдулмеджидова поймали сразу. А двоих его подельников объявили в федеральный розыск. Они скрылись сразу же после смертельной стрельбы, правда, позже Ивана Кухтинова все же нашли и скрутили.

Поймать подельников удалось не сразу.

В бегах был лишь 37-летний Роман К. Больше трех лет ему удавалось не попадать в поле зрения силовиков. Но в октябре 2020-го одного из дружков стрелков тоже поймали – полицейские его нашли на одной из улиц Новороссийска. А совсем скоро он предстанет перед судом.

По версии следствия, в конце марта 2017 у Магомедрасула Абдулмеджидова в бильярдном клубе произошла стычка с местными жителями, во время которой он же сам и пострадал.

- Далее обвиняемый вместе с Иваном Кухтиновым привезли Абдулмеджидову автомат конструкции «Калашникова», - говорят в прокуратуре Краснодарского края.

После этого Абдулмеджидов выстрелил из автомата в толпу людей у заведения, проезжая на автомобиле, за рулем которого сидел 37-летний Роман К. Причем, как полагают следователи, он намеренно тормозил, чтобы пули попали точно в цель.

- Своими действиями Абдулмеджидов, при пособничестве обвиняемого, причинил огнестрельные ранения восьми мужчинам, от которых трое погибли, а пятерым - причинены ранения, - добавляют в прокуратуре Кубани.

Несмотря на то, что Абдулмеджидов и Кухтинов уже осуждены, их подельник по-прежнему идет в отказ. Он уверяет, что не виновен. Уголовное дело направили в Краснодарский краевой суд.

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