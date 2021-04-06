«Возвращай деньги или родных получишь по частям!»: В Новороссийске коллекторы угрожают расправой семье из-за долга в 50 тысяч рублей

Виктория надеется, что сможет наказать коллекторов.

Коллекторы все чаще берут на вооружение методы «братков» из девяностых. Они идут на любые ухищрения, чтобы заставить человека заплатить. Но порой, вымогая деньги, преступают закон, превращаясь в настоящих бандитов. Жертвой непорядочных кредиторов стала и 44-летняя Виктория Затюкина из Новороссийска. Жизнь ее родных превратилась в настоящий ад после оформление займа. Звонки с неизвестных номеров стали нормой, угрозы - в порядке вещей. Но семья боится, что задуманное незнакомец может довести до конца.

Затеяла ремонт, а попала на мошенника

- Все началось с того, что в прошлом году мой отец переехал в Ставрополь и оставил мне дом. Построен он был очень давно, ремонта и не помнит. Чтобы там жить, нужно было все привести в порядок, - рассказывает Виктория. - В итоге знакомые порекомендовали мастера, я заключила с ним договор на работы, заплатила аванс. С горем-пополам вроде что-то делал - обрезал канализацию, отопление, а затем пропал...

Женщина сначала пыталась призвать строителя к совести своими силами - мол, доведи до конца, что начал. Более того, мастер даже шел на контакт, объяснял, правда, что у него появились семейные трудности, но клялся-божился - деньги отдаст.

А тем временем затеянная в доме стройка требовала завершения. На носу - холода, а в доме не было тепла. Это Викторию и заставило обратиться в офис микрозаймов. В ноябре 2020-го она взяла 25 тысяч рублей под немыслимые 700% годовых. Кабала, не иначе! Но женщина на эти условия согласилась - делать было нечего.

- Увы, ни один из банков кредит мне не одобрил. У меня третья группа инвалидности из-за легкой формы ДЦП, работу найти не могу, а пенсия - всего 16 тысяч рублей. Таких клиентов не жалуют, - продолжает женщина. - В итоге пришлось взять займ — была уверена, что строитель вернет взятые деньги и я тут же расплачусь... Пыталась все-таки войти в его положение - у всех беда может произойти. Да и вроде рекомендовали его как хорошего специалиста, кто ж знал, что обманет?

Ко взятым деньгам Виктория добавила то, что удалось выручить в ломбарде, - она сдала несколько ювелирных украшений. Женщине удалось найти новых рабочих, которые быстро наладили коммуникации. Чтобы устранить оставшиеся недоделки, нужно было еще 15 тысяч рублей - так на женщине оказалось сразу два займа.

Выжать любой ценой

- По первому займу каждые 15 дней я должна была платить по 7 тысяч рублей, по второму - в среднем по 3 тысячи. У сына были проблемы с работой - трудоустроиться никак не мог. «Мастер по рекомендации» пропал с концами, - вздыхает Виктория Затюкина. - Оказавшись на грани, поняла, что смогу платить только один кредит.

Коллекторы создали фейковую страницу отца женщины, чтобы вернуть долг.

Беда, в которой оказалась Виктория, микрофинансовую организацию не растрогала. Да и коллекторов, которые с ней работают, по всей видимости тоже. 50-тысяч долг, который накопился с декабря 2020 года, выбивать решили любой ценой.

Все началось с угроз, которые стали поступать родным Виктории. Незнакомец начал донимать ее бывших мужа, свекровь и даже сына.

- Этот человек на ломаном русском звонил и говорил, что знает, где они живут, где работают, что любят, что боятся потерять. Он давил и запугивал их, грозился - если я не верну деньги с процентами, то близких я буду получать по частям, - рассказывает с дрожью в голосе Виктория. - Причем мне коллектор ни разу не звонил - кошмарят семью, чтобы сломать меня.

Но на этом ужас не закончился. Коллекторы решили еще и опозорить инвалида. В одной из социальных сетей они создали фейковую страницу 82-летнего отца Виктории Анатолия Душина. В аккаунте они опубликовали пост, где облили грязью бедную женщину.

- Они выдумали историю о том, что якобы я страдаю от алкоголизма, нигде не работаю, меня лишили родительских прав, более того - имею подозрение на ВИЧ. Дальше негодяи писали от имени моего отца следующее: «Мне нужно расплатиться с долгами дочери, распродаю свое имущество: мебель, хорошую посуду, холодильник, пылесос, стиральную машину». По всей видимости, они так заставляют сердобольных людей сбрасывать деньги на помощь, - возмущается женщина, которая уже сообщила о коллекторах в полицию.

Написала Виктория заявление и на строителя-мошенника. Сейчас по этому поводу идут разбирательства.

Сообщение, которое выдумали выбиватели долгов

Женщина также обратилась в службу поддержки соцсети, чтобы пост с унижениями был удален, а страница заблокирована. Но пока ее обращение — на рассмотрении.

- Я жду ответа и от правоохранителей, куда написала заявление на организацию микрозаймов. У моего отца, когда он увидел то лживое сообщение, поднялось давление. Грязная работа коллекторов могла довести его до приступа, - добавляет Виктория. - Потому я хочу дождаться окончания проверки, после чего обратиться в суд за возмещением морального ущерба.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Что делать, если кошмарят

Правил, как разговаривать с коллекторами, много. Вот только не всегда они работают по закону. Из-за этого найти управу на нерадивых вышибал непросто, а порой и просто невозможно.

- Если коллектор начал угрожать, сразу идите в полицию с заявлением. Важно зафиксировать факт: записать разговор на диктофон, сфотографировать сообщения, принести письма, - говорит юрист Денис Васильев. - Если подтвердится угроза жизни и здоровью — на выбивателя долгов заведут уголовное дело.

За угрозу физического насилия коллектор может пойти по 119-й статье УК РФ «Угроза убийством», а за требование продать имущество или отдать деньги — по статье 169 УК РФ «Вымогательство».

- В случае если коллекторы не только запугивают, но и используют ваши персональные данные, обращайтесь в Роскомнадзор. В эту инстанцию нужно подать заявление о том, что ваши имя, фамилия, телефон и другие данные стали известны третьим лицам. Не лишним будет обратиться и в прокуратуру, - добавляет юрист. - Но, как показывает практика, очень сложно приструнить коллекторов. Зачастую они действует анонимно, для своей работы использует одноразовые сим-карты. Управу на них находят единицы.

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