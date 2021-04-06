Проект «7 улиц»: как собираются развивать центр Краснодара

Фото: krd.ru

О том, что исторический центр кубанской столицы преобразится, заговорили еще в декабре 2020 года. Тогда главный архитектор города Наталья Машталир рассказала о новом проекте «7 улиц». Его название заинтриговало многих, «начинка» же удивила сильнее.

С чего начнут обновление

Согласно концепции несколько улиц в сердце Краснодара хотят сделать более удобными. Речь идет о: Пашковской, Карасунской, Чапаева, Рашпилевской, Красноармейской, Красной и Коммунаров. Акцент, правда, делают на пешеходов и велосипедистов, а не на владельцев авто. В планах - сузить проезжую часть и расширить при этом тротуары. А еще обустроить велодорожки - как раз за счет освободившейся части дороги.

- Мы задались вопросом, когда центр перестанет быть одной улицей. У нас город вырос в два раза, а улица Красная не выросла, - не раз говорила Наталья Машталир.

Фото: krd.ru

Идеи, по словам архитектора, вдохнут новую жизнь в исторический центр. Это должно помочь увеличить его привлекательность для туристов и бизнеса - можно будет открывать летние кафе на широких тротуарах.

Начать воплощать в жизнь смелую концепцию решили с улицы Чапаевой.

- Если посмотреть на карту самых мощных проектов в части зеленого каркаса, которые будут реализованы в Краснодаре, это единая набережная реки Кубань и «Линейный парк Карасуны». Их как раз объединяет улица Чапаева, - рассказала «Комсомольской Правде" - Кубань» архитектор города Наталья Машталир.

Фото: krd.ru

Идеи в жизнь воплотят в 2022 году

На улице останется одна полоса для авто - таким образом, Чапаева вернут статус «краснодарского Арбата», как в 90-е годы прошлого века. Место для прогулок увеличится вдвое на отрезке от Рашпилевской до Красноармейской. А еще на этом участке дороги предусмотрят несколько парковочных карманов. Кстати, по замыслу гуляющие будут утопать в зелени - здесь высадят 118 новых деревьев и 600 кустарников.

Многие хотят, чтобы улица была полностью пешеходной и соответствовала своему историческому облику в этой части. Фото: krd.ru

Спросили и мнение краснодарцев. Горожане попросили временно ограничить работу заведений до 23 часов, убирать столики летних кафе и не оставлять их на улице, а также сохранить существующие зеленые насаждения и добавить новые. Кроме того, краснодарцы считают, что неплохо было бы здесь разместить пункт полиции.

На пилотный участок уже нашли деньги. До конца года власти получат положительное заключение госэкспертизы, а с 2022 года начнется его реализация.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Старший менеджер консалтинговой компании, которая занимается разработкой Стратегии развития Краснодара до 2030 года, Евгений ПАНАСЕНКО:

- Если говорить о городской комфортной среде, то Краснодар от реализации проекта получит только плюсы: это и увеличенная зона для прогулок, это и увеличенные площади для деревьев, чего катастрофически не хватает в городе. Для транспортной же инфраструктуры в центральной части города, безусловно, минус. Потому что закрытие полос для движения, даже частичное, приводит к ухудшению дорожной ситуации. Яркий пример - Москва, который пошел по пути сужения Садового кольца и большого количества центральных улиц. Пропускная способность на соседних дорогах стала ниже. Да, это отразилось на автомобилистах и тех, кто предпочитал личный транспорт, а не общественный. Но власти приняли ряд решений, которые нивелировали этот минус - создание выделенных полос, реновация метро, обновление подвижного состава. Ну и конечно, развитие исторического центра важно для туристов, которые приезжают в город.

Научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, Николай ЗАЛЕССКИЙ:

- Подобные проекты реализуют во многих городах, такая практика активно применяется в последние годы в Москве. И мы видим, какое количество пешеходных пространств там появилось, как преобразились улицы. В данном случае важно правильно реализовать проект, чтобы потом этот позитивный опыт использовать в городе дальше.

Велоактивист Константин ТРУДИК:

- В старом центре не хватает мест для прогулок, недостаточно велодорожек. Да, безусловно, проект активно критикуют автомобилисты. Но, стоит сказать, парковка на Чапаева всю жизнь была незаконной. Отличный способ ее ограничить - расширить тротуар. Куда будут ставить машины владельцы? Те, кому авто действительно нужны, будут платить за парковку рядом. Те, кто может обойтись без машины, воспользуются такси или общественным транспортом. Таким образом, этот проект простимулирует реальное использование платных парковок и тем самым отрегулирует поток авто на дорогах.

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