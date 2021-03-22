Проект «7 улиц» в Краснодаре начнут реализовывать с улицы Чапаева

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии

- Почему именно улицу Чапаева мы выбрали как пилотный проект? Если посмотреть на карту самых мощных проектов в части зеленого каркаса, которые будут реализованы в Краснодаре, это единая набережная реки Кубань и «Линейный парк Карасуны». Их как раз объединяет улица Чапаева, - рассказала «Комсомольской Правде" - Кубань» архитектор города Наталья Машталир.

Согласно проекту на улице останется одна полоса для автотранспорта, а пешеходные тротуары расширят от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской.

Также на этом участке дороги предусмотрено несколько парковочных карманов. Здесь же будет высажено 118 новых деревьев и 600 кустарников. Кроме того на Чапаева появится дополнительно 224 кв. метров территории для летних кафе.

Фото: пресс-служба мэрии

Фото: пресс-служба мэрии

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