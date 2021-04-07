В Краснодаре на стройке нового Яблоновского моста упал кран, придавив мужчину

Фото: скриншот видео "ЧП Краснодар"

В Краснодаре днем, 7 апреля, произошло ЧП. На стройке нового Яблоновского моста опрокинулся башенный кран. Судя по кадрам видео, выложенным в сеть очевидцами, он похоронил под собой мужчину.

Следователи организовали проверку.

- На строительной площадке, расположенной между опор Яблоновского моста в городе Краснодаре произошло обрушение грузоподъемного крана вместе с крановщиком. В результате произошедшего от полученных травм 35-летний крановщик скончался на месте, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте продолжает работать следователь-криминалист. Обстоятельства произошедшего выясняются.

- Изымается строительная, техническая, проектная и иная документация, отражающая порядок эксплуатации грузоподъемного крана. В ходе проверки также будет установлено соблюдались ли правила безопасности на объекте. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.

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