На Кубани годовалый ребенок попал в реанимацию из-за самолечения

Фото: Лия МУРАДЬЯН

В клинической детской инфекционной больнице Краснодара врачи делают все возможное, чтобы спасти полуторагодовалого малыша. Ребенка экстренно привезли в тяжелом состоянии, мальчик с трудом дышал, был слаб. Как только фельдшеры перешагнули порог медучреждения, кроху положили в реанимацию.

Привезли ребенка из станицы Калининской - в местной больнице посчитали, что малыш слишком тяжелый, потому решили доверить судьбу ребенка врачам кубанской столицы.

- У мальчика диагностированы двусторонняя пневмония, энтероколит (одновременное воспаление тонкой и толстой кишки - Авт.) и острый менингоэнцефалит (воспаление головного мозга и его оболочек, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией - Авт.), - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице.

Стоит сказать, что последняя болезнь в списке при острой форме может затрагивать и спинной мозг, вызывая паралич ног.

- Лечение всех форм этого заболевания проводят только в условиях инфекционной больницы, но никак не дома, - несколько раз повторили в медучреждении.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», родители мальчика, когда у него ухудшилось самочувствие, тревогу не забили. Пока врачи борются за жизнь малыша, правоохранители разбираются, что заставило мать и отца не обращаться в больницу, а самостоятельно прописать ему лечение.

- 27-летняя мать ребенка за медицинской помощью не обращалась, не один день лечила сына сама, хотя абсолютно не знала, с какой болезнью имеет дело и в чем опасность, - говорят правоохранители.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- Материал по данному факту зарегистрирован. Сейчас идет проверка, - уточняют «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

- Диагнозы, с которыми поступил ребенок, достаточно серьезные. И пневмония, и острый мененгоэнцефалит, как правило, вызываются вирусной инфекцией, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» глава общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук. - Конечно, сейчас самое главное — это стабилизировать состояние малыша. Но в будущем острый менингоэнцефалит зачастую отражается на здоровье ребенка.

По словам специалиста, могут возникнуть проблемы по неврологии: ментальная задержка в развитии, нарушение чувствительности.

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