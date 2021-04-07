Осадки в виде мусора: жители Краснодара наблюдали необычное явление

Фото: instagram.com/svetaskovorodko

Необычное природное явление наблюдали сегодня жители Фестивального микрорайона Краснодара. Там с самого утра наблюдались осадки в виде мусора.

- Кошмар какой-то. Что же это творится? Видимо, раздуло ветром, – говорит автор ролика.

За пару часов видео стало вирусным. Оно разлетелось по десяткам сообществ Краснодара и оказалось в Тик-Токе. Только местным жителям от этого не легче. Убирать и возвращать в контейнер мусор им пришлось своими руками.

- Это же дементоры из Гарри Поттера. Что же, в Краснодаре завелись мусорные дементоры. Как тебе такое Джоан Роулинг (автор рассказов о Гарри Поттере. - Прим. авт)? – пишет местный житель Михаил.

«КП» – Кубань» связалась с автором ролика Светланой Сковородко. Она первая разместилась запись в социальных сетях.

- Это было снято около жилого комплекса, что на улице Кожевенной. Честно говоря, впервые столкнулась с таким явлением. Поэтому быстро включила камеру и принялась снимать, – говорит девушка.

Не были удивлены случившемуся только метеорологи. Они предупреждали, что 7 апреля в Краснодаре ожидается резкое потепление и усиление ветра.

- Воздух прогрелся до 25 градусов. На пике порыва ветра достигали 18 м/с., - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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