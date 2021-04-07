Погода на 7 апреля 2021 года в Краснодаре Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После аномальной весны на Кубань приходит потепление. Температурные качели уходят в прошлое. Уже три недели они не беспокоят метеозависимых жителей Краснодарского края.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 7 апреля 2021 года в Краснодаре.

- Ожидается кратковременный дождь, ветер с порывами до 18 м/с. Днем воздух прогреется до 23 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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