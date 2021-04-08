Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 апреля 2021: количество пунктов вакцинации от COVID-19 увеличилось до 239 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комсомольская Правда» – «Кубань» следит за заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае. За последние сутки положительный тест на ковид получили 104 человека.

Эпидемиологи отмечают небольшие качели заболеваемости. Они держатся в регионе уже вторую неделю подряд. Количество новых случаев то снижается на пять человек, то возрастает на шесть. Однако поводов для беспокойства у населения быть не должно. Уже вторую неделю подряд количество новых случаев заражения не превышает 109.

Избегать вспышек заболеваемости позволяет массовая вакцинация населения. Уже сейчас получить прививку от коронавируса можно в 239 пунктах.

– Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вызвала на связь десять регионов, в том числе и Краснодарский край. Задача для всех одна – наращивать темпы вакцинации. Во многом это зависит от сроков производства и поставки вакцины. А вот что касается региона, мы с сегодняшнего дня увеличили количество пунктов вакцинации до 239, из них 56 мобильные. И готовы увеличить количество прививок с 5 тысяч до 28 тысяч в сутки, – сказала вице-губернатор Анна Минькова.

Отмечается, что пункты вакцинации населения от COVID-19 работаю на базе больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и центров медицинской профилактики. Только за последние сутки на Кубани привились от коронавируса 8472 человека.

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