Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 апреля выросло на 107

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 8 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 107 человека, накануне было зафиксировано 104 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Апшеронский район, здесь выявили 30, 19 и 15 новых случаев соответственно. По шесть человек заразились коронавирусом в Кореновском и Темрюкском районах, по пять – в Геленджике и Динском районе.

- В госпитали Приморско-Ахтарского района попали четыре человека, в Туапсинском и Белоглинском районах – по три. В Тихорецком и Успенском районах выявлено по два случая заражения. В Новороссийске, Горячем Ключе, Курганинском, Лабинском, Северском, Новопокровском, а также Мостовском районах зафиксированы единичные случаи заболевания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что за сутки среди заболевших – пятеро детей, самому младшему из которых пять месяцев. 67 жителей находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО. В стационарах в настоящее время лечатся 1288 граждан с COVID-19, на дому – 1559.

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