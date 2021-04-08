Бывшего вора в законе Кобу Краснодарского снова отправили под стражу

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Краевой суд снова отправил под стражу бывшего вора в законе Кобу Краснодарского, которого обвиняют в «занятии высшего положения преступной иерархии». Для этого в нашем законодательстве предусмотрена и статья (ст. 210.1 УК РФ).

Жизнь Кобы похожа то ли на многосерийную драму, то ли на детектив. В мае 2012 года вора предложили короновать кубанские авторитеты Роман Кащаев и Вадим Иваненко. Поговаривали, что сходку провели без предварительного согласования с «крестным отцом» Кубани Дедом Хасаном, за что в последствии у Кобы начались проблемы и с его подельниками. Его не хотели принимать в «семью» из-за страсти к наркотикам. Тем не менее, аргументы «за» тоже были. Благодаря множественным друзьям Дзидзишвили стал распоряжаться недвижимостью, а его доходы стали расти.

На майской воровской сходке Кобу все-таки короновали. Хотя, он вел себя «не как вор». Но это было не самое страшное – Коба то ли по глупости, а то ли по незнанию назвал Деда Хасана старым, чем сильно оскорбил его. Поэтому после коронации Дзидзишвили сразу обрел нескольких влиятельных противников, в том числе и Аслана Усояна.

Спустя почти год, 25 марта 2013-го Коба еще раз наведался в Москву, чтобы окончательно подтвердить статус «вора в законе». К этому времени Деда Хасана уже не было в живых, и никто не мог помешать «Краснодарскому» получить корону. Но радость его была недолгой - практически сразу после его возвращения в Краснодар, авторитета задержали полицейские.

Задержали Кобу в апреле того же года в хуторе Ленина в окрестностях главного города края. Вопросов к Кобе у правоохранителей много – по данным ГУ МВД России по ЮФО «вор в законе» часто разбойничал со своей бандой на просторах Кубани и соседней Ростовской области. Кроме того, в этих двух регионах Дзидзишвили подмял под себя так называемых «барсеточников» - мелких воров, промышлявших кражами кошельков.

И вот на протяжении уже восьми лет Коба Краснодарский находится под стражей – и ни в тюрьме, и ни на свободе.

- Суд, рассмотрев представленные сторонами доводы, не нашел оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты о замене меры пресечения на домашний арест и оставил подсудимого под стражей на 6 месяцев до 29 сентября 2021 года, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе краевого суда.