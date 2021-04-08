День Победы 9 мая 2021 года в Краснодаре: что посмотреть, куда пойти

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До праздника со слезами на глазах остается месяц, но уже известно, какие мероприятия запланированы. К ним активно готовятся. Правда, как уже было озвучено ранее, все события в этот день организуют, опираясь на ситуацию с заболеваемостью. «Комсомольская правда» узнала, как пройдет День Победы 9 мая 2021 года в Краснодаре.

В прошлом году парад на 9 мая отменили из-за риска распространения инфекции. Введенный карантин лишил людей возможности в живую увидеть парад. Жители кубанской столицы наслаждались московским шествием, которое транслировали по телевизору. В 2021-м эпидобстановка в крае улучшилась, сейчас санитарные врачи каждый день оценивают уровень заболеваемости. Окончательное решение о формате проведения торжественных мероприятий примут в конце апреля, опираясь на цифры, которые озвучат медики.

- За последнюю неделю мы фиксируем в крае менее 110 случаев заболевания в сутки, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - Сегодня эпидситуация позволяет нам организовать мероприятия с ограниченным количеством зрителей.

На торжественные шествия в Краснодаре и Новороссийске хотят пригласить ветеранов. Правда, лично присутствовать смогут те, чье состояние здоровья позволяет.

- В краевом центре при допустимой заполняемости в 400 мест можно разместить около 150 человек, - говорят в администрации региона.

Кроме того, будет организована прямая трансляция торжественного шествия в Краснодаре на весь регион.

В параде пройдут 30 парадных расчетов. В их состав входят более 1750 человек.

- Маршировать по площади будут военнослужащие соединений и воинских частей Краснодарского гарнизона, казаки, курсанты вузов города, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.

Будет задействовано 34 единицы спецтехники. Какие машины выйдут на Главную городскую площадь, в мэрии пока не говорят.

— Мы полностью завершили реставрацию всех мемориальных комплексов города, связанных с военной историей, — сказал мэр Евгений Первышов.

Кроме того, по словам главы города, предстоящий праздник Дня Победы Краснодар встретит украшенным. Организуют и поздравления ветеранов на дому.

Как пройдет Бессмертный полк

В 2019 году в шествии приняли участие 680 тысяч жителей по всему краю. В 2020-м из-за пандемии мероприятие прошло в режиме онлайн.

- Формат проведения акции в этот раз определят ближе к маю, - добавляют в администрации края.

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