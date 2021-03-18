Парад Победы 9 мая и Парад Кубанского казачьего войска в Краснодаре пройдут без зрителей

В Краснодаре пройдут Парад Победы 9 мая и Парад Кубанского казачьего войска 24 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то что в Краснодарском крае сохраняется запрет на массовые гулянья и зрелища, в краевой столице пройдет Парад Победы, но без зрителей.

- Впереди у нас два крупных и важных события: Парад Кубанского казачьего войска 24 апреля и Парад Победы 9 мая. Вместе с коллегами приняли решение провести оба этих мероприятия, - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Но с учетом того, что риск заболевания сохраняется, парады пройдут без зрителей.

Будут организованы прямые трансляции на краевом телеканале, чтобы все желающие имели возможность их посмотреть, отметил Вениамин Кондратьев.

Вплоть до 29 марта на Кубани сохраняются карантинные ограничения.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Краснодаре 24 апреля пройдет парад Кубанского казачьего войска

Центральные улицы города будут перекрыты (читать далее)

В одном из районов Кубани спустя год сняли жесткие карантинные меры

Ранее ограничения ввели из-за опасного вируса (читать далее)