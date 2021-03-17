В одном из районов Кубани спустя год сняли жесткие карантинные меры

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

В Кавказском районе официально сняли карантин. Действовали жесткие ограничительные меры с 25 марта 2020 года.

Тогда на одном из хозяйств в Кропоткине приехали с визитом специалисты департамента ветеринарии Краснодарского края. На предприятии выявили зараженных лошадей.

Когда начали выяснять, чем болеют животные, то оказалось, что болезнь опасна и для людей. Согласно лабораторным исследованиям, у лошадей - лептоспироз. Это опасная инфекционная болезнь. После этого в хозяйстве ввели карантинные меры, которые действовали без малого год.

- На данный момент, все ограничения сняты в связи с ликвидацией заболевания, - сообщается в приказе департамента ветеринарии Краснодарского края, который имеется в распоряжении «КП» - Кубань».

Кстати, в ноябре прошлого года на карантин по орнитозу закрывали одно из хозяйств в Новороссийске.

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