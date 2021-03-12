В одном из кубанских поселков ввели карантин

В одном из районов края ввели карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вспышка опасного заболевания зафиксирована не территории поселка Ахтырского, что в Абинском районе. Тут на карантин закрыли целое хозяйство. Это сделали для того, чтобы не допустить распространения инфекции.

- Карантин ввели на территории хозяйства, где выращивают кроликов. Тут у животных обнаружили пастереллез, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в департаменте ветеринарии Краснодарского края. – Это очень опасная инфекционная болезнь. При ней у животных наблюдается лихорадка, интоксикация, воспаления кожи.

Картин в поселке снимут только после того, как все животные выздоровеют.

Кстати, в ноябре прошлого года на карантин по орнитозу закрывали одно из хозяйств в Новороссийске.

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