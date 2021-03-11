В Геленджике введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Фото: пресс-службы мэрии Геленджика

В Геленджике из-за значительного ухудшения погодных условий введен режим повышенной готовности.

- Он продлится до 9:00 15 марта, - сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта. - Просим всех жителей быть максимально внимательными, по возможности, не пользоваться личным автотранспортом.

Все экстренные службы курорта мобилизованы на борьбу со стихией. Родителям предоставлено право решать самим: везти ли ребенка в детский сад или школу в такую непогоду.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске введен режим повышенной готовности из-за урагана. В городе с утра 11 марта бушует стихия.

В Новороссийске объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра здесь достигают 35 м/с. Из-за урагана в городе звучат системы оповещения. Местных жителей просят по возможности оставаться дома.

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