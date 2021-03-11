Последствия снегопада в Краснодаре 11 марта 2021: из-за мощной бури образовались 8-балльные пробки, а цены на такси выросли вдвое

Метель разыгралась не на шутку. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Март забыл, что он весна! Иначе как объяснить то, что творится за окном с самого утра в кубанской столице. Из-за обрушившейся метели и сильного ветра пешеходы передвигаются с трудом, дорожная ситуация тоже ухудшается, вместе с тем растут и цены на такси. Последствия снегопада в Краснодаре 11 марта 2021 доставили горожанам неудобств.

К счастью, большинство водителей еще не успели сменить зимнюю резину на летнюю, потому День жестянщика пока никто не отмечает. Однако ситуация на дорогах заметно ухудшилась.

Колючий, мокрый снег бьет в лицо, куда не повернись. Фото: Егор КАЗАКОВ

Автомобили едут не спеша, из-за этого на крупных магистралях образовались многокилометровые пробки. В обе стороны стоят машины на Кубанской Набережной. Трудная обстановка на Красной - автовладельцы стоят от Головатого до "Авроры". Проблематично проехать на Колхозной и Офицерской. Бордовым горят улицы Селезнева, Ялтинская, Северная, "красная нить" протянулась и вдоль Восточного Обхода.

Фото: yandex.ru/maps

На данный момент, согласно сервису Яндекс.пробки, пробки в городе оцениваются в 7 баллов, однако с каждым часом обстановка становится хуже. Так что скоро заторы достигнут 8, а то и 9 баллов.

Общественный транспорт пока курсирует в штатном режиме. А тем временем водители такси "снимают сливки". Из-за снегопада в кубанской столице сервисы взвинтили цены на поездки. Крупные компании, специализирующие в этой сфере, подняли тарифы в полтора, а где-то и в два раза. Если накануне днем поездка из центра в Музыкальный микрорайон стоила в районе 240 рублей, то сейчас за нее надо отдать около 440 рублей.

Цены на такси 10 и 11 марта - разницы ощутимая.

- Тариф подрос временно. Это вынужденная мера из-за того, что увеличен спрос на такси, - сообщают клиенту во время вызова машины.

Многие на время снегопада ждут теперь общественный транспорт - цены на такси выросли в разы. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Стоит сказать, что зима надолго задерживаться в регионе не собирается. Уже с начала новой рабочей недели начнется потепление. Запредельного плюса, правда, не прогнозируют. Днем воздух будет прогреваться до плюс 10 градусов, лишь на побережье отметки достигнут 12 градусов тепла. Но вместе с теплом придут и дожди.

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