«Защитить себя от вируса заклинания и вера в чудо не помогут!»: кубанский врач призвала жителей региона не расслабляться и носить маски

Главный врач сочинской городской больницы №8 Марина Бралюк.

Эпидемиологическая ситуация на Кубани становится все серьезнее. Количество зараженных COVID-19 растет, в их числе не только дети, но и пожилые люди, для которых инфекция особенно опасна.

Безусловно, такая ситуация осенью была ожидаемой, так как в это время года наблюдается сезонный рост вирусных инфекционных заболеваний. Но это лишь начало – морозы впереди, а значит, считают врачи, не время расслабляться.

- Коронавирус - по-прежнему очень серьезная угроза, поэтому мы все обязаны соблюдать меры профилактики, - говорит главный врач сочинской городской больницы №8 Марина Бралюк. – Предохранить себя от заражения простыми заклинаниями и верой в чудо невозможно!

Медик порекомендовала продолжать использовать средства индивидуальной защиты.

- Мы должны не ходить нос к носу, а соблюдать дистанцию полтора метра. Не должны общаться с большим количеством народа, посещать массовые мероприятия и не защищать при этом дыхательные пути, - призывает Марина Бралюк. - Мы должны обязательно мыть руки, как можно чаще. Поэтому все должны беречь себя, беречь своих близких и соблюдать все правила профилактики. Это однозначно.

Санитарные врачи также советуют по возможности перейти на «удаленку» и беречь пожилых родственников. Напомним, в регионе действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, у кого хронические заболевания.

Ранее сообщалось, что мэр Сочи призвал туристов строго соблюдать требования режима повышенной готовности.

- Всем, кто уже находится в городе, и кто только планирует приехать, напоминаем - сочинское гостеприимство сегодня возможно только потому, что нам пока удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции и не допускать ее очагов, - отметил Алексей Копайгородский.