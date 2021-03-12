Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до конца марта

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В постановлении, подписанном губернатором Вениамином Кондратьевым, строгий режим в крае продлится до 29 марта.

Жители и приезжающие в регион должны использовать маски в общественных местах, в транспорте, магазинах, на парковках, остановках общественного транспорта. Необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Гражданам старше 65 лет с хроническими болезнями предписано находиться на режиме самоизоляции.

- Участниками деловых мероприятий не может стать больше 100 человек, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

На Кубани закрыли еще три ковидных госпиталя

В режиме карантина по-прежнему работает 21 медицинское учреждение (читать далее)

В Сочи прививку от COVID 19 сделали уже около 13 тысяч местных жителей

Вакцинация проводится в медицинских учреждениях и ТРЦ (читать далее)