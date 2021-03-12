Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до конца марта

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
В постановлении, подписанном губернатором Вениамином Кондратьевым, строгий режим в крае продлится до 29 марта.
Жители и приезжающие в регион должны использовать маски в общественных местах, в транспорте, магазинах, на парковках, остановках общественного транспорта. Необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Гражданам старше 65 лет с хроническими болезнями предписано находиться на режиме самоизоляции.
- Участниками деловых мероприятий не может стать больше 100 человек, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.
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