В Сочи прививку от COVID 19 сделали уже около 13 тысяч местных жителей

Фото мэрии Сочи

С начала прививочной кампании против коронавируса в Сочи провакцинированы более 13 тысяч местных жителей.

Вакцинация на курорте идет на базе прививочных кабинетов больниц и поликлиник, а также в специально оборудованном мобильном прививочном пункте в ТРЦ «Моремолл» на улице Новая Заря в центре города.

Как считают специалисты, для выработки устойчивого коллективного иммунитета к болезни, уровень должен составить не менее 60% населения.

- Вакцинация проводится бесплатно двухкомпонентной векторной вакциной «Спутник V» для жителей и гостей курорта, пребывающих на территории Сочи более 21 дня,- сообщает мэрия курорта.

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