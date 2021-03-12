На Кубани закрыли еще три ковидных госпиталя

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Из-за снижения зараженных короновирусом на Кубани сняли режим ковидных с трех госпиталей.

Как сообщил "Комсомольской правде" - Кубань" замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев, в этот список попали горбольница №5 в Сочи, Северская ЦРБ и больница №1 в Краснодаре. Все эти медицинские учреждения вернулись к обычному режиму работы.

- По коэффициенту распространенности вируса снижение составляет порядка 6%. К плановой работе вернулись шесть медицинских организаций, которые ранее оказывали помощь больным коронавирусом, — рассказал Юрий Сарычев.

По-прежнему в режиме карантина работает на Кубани 21 медучреждение, свободный коечный фонд составляет более 1,2 тыс. коек - это примерно 31,9% от общего коечного фонда на Кубани.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Главный архитектор Краснодара заболела коронавирусом

Наталья Машталир сообщила, что лечится от опасной инфекции уже неделю (читать далее)

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 марта выросло на 130

На Кубани наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, количество инфицированных с начала пандемии превысило 40 тысяч человек (читать далее)

В Сочи прививку от COVID 19 сделали уже около 13 тысяч местных жителей

Вакцинация проводится в медицинских учреждениях и ТРЦ (читать далее)

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 марта 2021: из-за COVID-19 закрыли 5 групп в детских садах и 8 классов в школах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 12 марта 2021 (читайте далее)