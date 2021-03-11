Главный архитектор Краснодара заболела коронавирусом

Фото: личная страничка героини публикации в соцсети

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир заболела коронавирусной инфекцией.

- Шел 7-и день коронавируса, третья книга (Екатерина Голдберг, спасибо) и снег за окном, написала она на своей странице в Instagram.

Пользователи желают Наталье Машталир скорейшего выздоровления. Главный архитектор не уточнила, где она проходит лечение и как протекает болезнь.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что мэр Краснодара Евгений Первышов переболел коронавирусом. 31 августа 2020 года его положили в инфекционную больницу. Шлава города обратил внимание, что он соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками – «тем не менее, где-то этот вирус подкараулил».

Глава краевого центра рекомендовал жителям беречь себя и соблюдать все рекомендации врачей и Роспотребнадзора.

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