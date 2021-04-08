Как Анна Нетребко проводит свой отпуск в Краснодаре

Фото: Инстаграм певицы

Признанная оперная певица Анна Нетребко давно живет со своей семьей (мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго) в мировой оперной столице Вене (а где же еще). Однако сейчас из-за высокого роста заболеваемости коронавирусом в Австрии объявили очередной локдаун. В прошлом году певица три месяца не покидала свою квартиру, а в этом решила не сидеть в заточении и рвануть в гости к родным и друзьям в Краснодар.

В краевой столице у звезды живет отец, родственники и многие друзья. Конечно, сначала Анна устроила семейный ужин. Она увидела своих родных, отца и даже сестру, с которой была в разлуке с прошлого лета. На родину артистка привезла сына Тьяго, он познакомился со многими родственниками своей мамы. В доме Анны было множество цветов, фортепиано из детства певицы и настоящие кубанские угощения.

Фото: Инстаграм певицы

Семейные кадры растрогали поклонников дивы. Друзья тоже были впечатлены гармонией семьи певицы. «Счастье! Папа у вас — огонь», — отметил дизайнер Игорь Гуляев. «Как люблю твои краснодарские приезды! Такие теплые фотографии со всеми! С папой до слез приятно! Обнимаю крепко, Анечка!» — написала Хибла Герзмава.

Затем Анна отправилась на прогулку по городу, некоторым фанатам удалось сфотографироваться с ней. А вечером певица посетила один из краснодарских ресторанов.

Фото: Инстаграм певицы

- Решили мы, значит, в Краснодаре все-таки «затусить». Выйти, так сказать, «в свет», - прокомментировала свой поход в ресторан с красивыми подругами Анна.

Фото: Инстаграм певицы

На вечере с друзьями Анна предстала в шелковом костюме пижамного кроя, с горчичным шарфом на голове и в белоснежных лоферах. Поклонники были в восторге от образа певицы.

Сейчас Анна Нетребко гуляет по новому торговому центру в Краснодаре, покупает детям игрушки и веселится. Отметим, что оперная дива соблюдает масочный режим.

Напомним, что масленицу оперная дива тоже встретила в Краснодаре. Посмотреть, как это было вы можете тут.