В Геленджике установили памятник «Замечательному мужику»

Композиция находится на улице Туристической в Геленджике. Фото: Леонид Филипьев

Бронзовый "замечательный мужик", тот самый, который, по версии женского состава группы "Ленинград", вывез в Геленджик стоит теперь на улице Туристической напротив аквапарка "Золотая Бухта". Коренастый и лысый с портфелем, набитым деньгами, и золотой цепью а-ля "решала из 90-х".

За надежной (бронзовой!) спиной его автор установил не менее узнаваемый собирательный образ современной женщины, которую взяли под покровительтство. Пышногрудая блондинка (угадывается в бронзе!) на высоких каблуках гуляет по набережной курорта, куда ее вывез-таки замечательный мужик.

Шутку горожане, кстати, уже оценили и устроили паломничество к новоделу.

- Ха! Вот уж действительно, кого стоит воспевать в песнях и ваять в бронзе, - высказываются жители Геленджика в соцсетях.

К слову, инициатива установки фигур - целиком частная.

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