Краснодарцы раскритиковали памятник кубанским участковым

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодаре открыли памятник кубанским участковым, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Но местные жители отнеслись к новому проекту неоднозначно. Памятник, по их мнению, отличает несоблюдение пропорций человеческого тела.

- Руки о ноги у символического участкового не соответствуют туловищу – слишком короткие, - отмечают краснодарцы в соцсетях.

Жителей удивила работа анапского скульптора Вадима Бабака. Если смотреть со стороны, фигура полицейского несколько искривлена. Чувствуется некоторая поспешность в исполнении - работа над памятником заняла всего два месяца. Отсюда реалистичность изображения под вопросом.

- Хорошо еще, что сквер, где установлен памятник, не слишком проходной - не многие увидят это странное произведение, - говорят старожилы краевого центра.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в центре Краснодара открыли памятник участковому Ивану Ковалеву. Майор полиции героически погиб в схватке с преступниками.