Более 700 райдеров в купальниках покорили склоны Красной Поляны на фестивале BoogelWoogel

Фото: пресс-служба фестиваля

На Красной поляне продолжается крупнейший высокогорный фестиваль в России – BoogelWoogel. Он ежегодно проходит на склонах Красной Поляны.

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году карнавал отменили. Зато в 2021-м он собрал рекордную аудиторию. 738 райдеров в купальниках и бикини на лыжах и сноубордах покорили склоны курорта. Она спускались с горы на «Розе Хутор». Стартовали райдеры на высоте 1170 метров.

Фото: пресс-служба фестиваля

Открывал рекордный спуск в истории карнавала первый в мире горнолыжный оркестр. Им руководила группа Megapolis Brass Band. Следом за музыкантами рванули вниз по склону участники карнавала.

«В этом году погода на «Роза Хутор» бьет все рекорды по непредсказуемости и изменчивости. 8 апреля во время спусков в арт-медицинских масках и спуска курса доллара сияло солнце. На следующий день, 9 апреля, 652 отважных и морозостойких райдера в карнавальных костюмах, сказочно появлялись на склоне из из-под туманного одеяла. Сегодня специально для участников BoogelWoogel на несколько часов перестал идти дождь, а на градуснике было +8. Но это никак не сказалось на летне-купальном настрое участников. В отличии от погоды, настроение катать и веселиться никогда не меняется! 738, не побоюсь сказать, отважных райдеров, разделись до купальников, и спустились с горы! Гордимся что к нам приезжают такие жизнерадостные и всепогодные участники BoogelWoogel со всей России», - рассказал директор BoogelWoogel Никита Гирин.

Пока одни райдеры спускали по склонам Красной поляны, другие покоряли онлайн-вершины. Само собой, они делали это в купальных костюмах. Участие в онлайн-спуске приняли райдеры, которые не смогли приехать на курорт.

Фото: пресс-служба фестиваля

- В этом году мы замахнулись на небывалое - устроить Всемирные спуски! Мы разработали собственную цифровую платформу, к которой можно было легко подключиться участникам со всех гор мира. В итоге к нашей онлайн-трансляции подключились райдеры из самых разных стран и регионов России. Кто-то из участников съехал на лыжах с собственного дивана, кто-то специально отправился в горы. Нам удалось совершить по-настоящему глобальное чудачество и помочь вместе с нами прочувствовать энергетику карнавала», - рассказал директор BoogelWoogel Никита Гирин.

Нынешний фестиваль BoogelWoogel юбилейный. Он же пятый в истории. Карнавал проходит с 7 до 11 апреля. Помимо спуска со склона в купальниках и бикини, гости фестиваля увидели прыжки на лыжах и сноубордах в карнавальных костюмах в бассейн, конкурс красоты Мисс BoogelWoogel и дискотеку. Хедлайнерами карнавала стали группы The Hatters и Шура.

Фото: пресс-служба фестиваля

Информационным партнером мероприятия стала «Комсомольская Правда» – Кубань».

Информационная справка

Карнавал BoogelWoogel ежегодно проводится на «Розе Хутор» с 2016 года. В 2019-м фестиваль собрал свыше 25000 гостей. Каждый год более 1000 райдеров участвуют в спуске в купальниках на лыжах и сноубордах на установку Рекорда Гиннеса.

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Хедлайнеры карнавала – группа The Hatters и Шура (подробнее).