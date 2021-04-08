Пятый BoogelWoogel открылся в Сочи спуском курса доллара и подъемом рубля

Фото: организаторы BoogelWooge-2021

Любители горнолыжного катания в эти дни отрываются по полной на "Розе Хутор". Всех, кто отправится на фестиваль BoogelWoogel, ожидают хорошая погода и прекрасное настроение.

8 апреля в Сочи на "Розе Хутор" стартовал горнолыжный проект BoogelWoogel. Это уже пятый юбилейный спуск в карнавальных и пляжных костюмах сноубордистов и лыжников. Информационным партнером горнолыжного фестиваля является "Комсомольская правда".

Любители горнолыжного катания в эти дни отрываются по полной на "Розе Хутор"

Первый день фестиваля открыл спуск на тему курса доллара и подъема рубля. Баба Яга (BY – BABA YAGA) - специальный гость на BoogelWoogel - гонялась за райдером в костюме доллара.

Баба Яга (BY – BABA YAGA) - специальный гость на BoogelWoogel - гонялась за райдером в костюме доллара

Затем с горы скатились райдеры в арт-медицинских масках. Всего в эти дни собралось более 100 любителей горного катания.

Затем с горы скатились райдеры в арт-медицинских масках

9 апреля пройдет катание в карнавальных костюмах, а в 10 апреля - в купальниках. Спуск будут транслировать на сайте организаторов BoogelWoogel.

Фото: организаторы BoogelWooge-2021

- Дело в том, что мы получили массу заявок от участников из других стран, которые не могут приехать в Сочи, в том числе из-за закрытых границ. И это вдохновило нас объединить веселых райдеров и устроить Всемирные спуски, - рассказал "Комсомольской правде" - Кубань" директор проекта Никита Грин.

Также гости этого мероприятия станут участниками конкурса красоты Мисс BoogelWooge, и аквадискотеки.

Хедлайнеры карнавала – группа The Hatters и Шура.

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