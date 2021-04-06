Райдеры из Казахстана, Крита и Германии спустятся в купальниках с гор Сочи на BoogelWooge-2021

Фото: курорт "Роза Хутор"

Прокатиться в одних плавках и купальниках в горах сочинской Красной Поляны смогут райдеры из Казахстана, Крита и Греции. За 4 дня до завершения онлайн-регистрации в празднике BoogelWoogel пожелали принять участие 53 человека.

В Сочи приедут также участники из Новосибирска, Якутска, Краснодара, Перми.

- В этом году мы замахнулись на небывалое - устроить Всемирные спуски! Уверен, что это будет по-настоящему глобальное чудачество! Подключайтесь онлайн или приезжайте на курорт "Роза Хутор", чтобы вместе с нами прочувствовать энергетику карнавала, - рассказал «КП - Кубань» директор BoogelWoogel Никита Гирин.

Праздник спуска с гор в неглиже пройдет на Красной Поляне в 14:00 9 апреля и в 12:00 10 апреля - время московское.

Организаторами праздника в эти дни будет включена онлайн-трансляция этого необычного события. Впрочем, необычный он для иностранных туристов, в Краснодарском край BoogelWoogel проходит уже пятый год.

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