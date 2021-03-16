В Сочи пройдет высокогорный карнавал BoogelWoogel

Фото: @boogelwoogel

В Сочи 7-11 апреля на курорте «Роза Хутор» пройдет высокогорный карнавал BoogelWoogel. Райдеры называют его олимпиадой креатива и развлечений, битвой горнолыжников и сноубордистов.

- Исправляемся за недостаток спусков в прошедшие пару лет, - сообщают организаторы.

В программе карнавала спуск Miss BoogelWoogel, заезд в креативных масках и катание, посвященное курсу доллара. Кроме того, участники праздника встанут на лыжи и сноуборды в пижамах, карнавальных костюмах, купальниках и свадебных платьях. А еще с горы спустится целый оркестр и участники светового шоу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что год назад из-за коронавирусных ограничений BoogelWoogel был отменен.

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Двух крупных спортивно-развлекательных мероприятия должны были провести на горном курорте «Роза Хутор» в конце марта-начале апреля. Это спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp и высокогорный карнавал BoogelWoogel (подробности)