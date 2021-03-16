Фестиваль BoogelWoogel-2021 в Красной Поляне: спуск симфонического оркестра и лыжников в пижамах

Фото: пресс-служба курорта Красная Поляна
Такой формат знаком многим горнолыжникам, кто приезжает на фестиваль BoogelWoogel-2021.
Туристы, как правило, берут с собой на ски-пасы всевозможные карнавальные костюмы, пижамы, летние купальники и плавки.
Но этот год будет отличаться от прошлых, тем, что на лыжах с горы скатится целый симфонический оркестр. Также будет вечерний спуск с фонариками, посвященный курсу доллара.
- Основной старт намечен на 8 апреля. И, да, маски еще никто не отменял! - об этом “Комсомольской Правде"-Кубань” сообщила пресс-служба сочинской Красной Поляны.
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