Горнолыжный сезон в Красной Поляне продлили до 10 мая

Фото: пресс-служба курорта Красная Поляна

Хорошие новости для любителей горнолыжного катания. Как сообщает пресс-служба курорта Красная Поляна, до 10 мая будет продлен сезон катания на лыжах и сноубордах.

Этому предшествовала достаточно снежная зима, и толщина снега на склонах гор позволяет провести акцию “Отдыхай и катай!”

Гости курорта смогут бесплатно получить ски-пасс на весь период проживания. Метеорологи прогнозируют до конца марта еще несколько снегопадов. Также в это время будет работать Академия райдеров для детей.

В июне состоится традиционный сноубордический лагерь Bonus Summer Camp в долине Цирк-2 на высоте 2050 метров над уровнем моря.

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