Как прошла Масленица в Краснодарском крае 2021: блинная Олимпиада и закрытый праздник у летчиков

Праздник устроили в летном училище Краснодара
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Краснодарский край проводил зиму и теперь ждет настоящую весну. Ведь пока что погода не радует жителей региона мартовским теплом. Узнали, как прошла Масленица в Краснодарском крае 2021.
В этом году праздник был масштабный только в Сочи, в Краснодаре все гуляния на площадях и в парках отменили из-за пандемии.
Поэтому гулял и веселился только курорт, где прошла первая блинная Олимпиада. Тут было и метание «блинчиков» - запуск камней по морской поверхности на наибольшее количество касаний, и перетягивание каната, и прыжки в мешках, и заплыв моржей, и забег атлетов в русских народных костюмах со сковородками.
В Сои прошел заплыв моржей. Фото: мэрия курорта
Прошли также шуточные бои. Все победители первой блинной Олимпиады получили блинные рубли, которые смогли обменять на угощения. А цирк в Сочи устроил битву кукол и подарил полугодовой абонемент на свои представления.
В Сочи сожгли чучело Масленицы. Фото: мэрия курорта
Пока гулял и веселился народ в Сочи, курсанты летного училища в Краснодаре тоже погуляли.
Праздник устроили в летном училище Краснодара
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Праздник был закрытым, но фотокорреспондент «КП» попал на него.
Праздник устроили в летном училище Краснодара
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Масленицу отметили на территории летного училища – здесь собрались курсанты, преподаватели и их семьи.
Праздник устроили в летном училище Краснодара
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
А на импровизированной сцене выступал коллектив Пашковского дома культуры.
Праздник устроили в летном училище Краснодара
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
В программе праздника были песни, танцы и много-много блинов, которые приготовили сотрудники местной столовой.
Праздник устроили в летном училище Краснодара
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Сожгли и чучело Масленицы.
Праздник устроили в летном училище Краснодара
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Чучело огородили, чтобы огонь не перекинулся на здания.
Праздник устроили в летном училище Краснодара
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Пришли на Масленицу практически все курсанты.
Праздник устроили в летном училище Краснодара
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Были и девушки-летчицы.
Праздник устроили в летном училище Краснодара
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Все много смеялись, пели и танцевали.
Праздник устроили в летном училище Краснодара
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Праздник устроили в летном училище Краснодара
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН