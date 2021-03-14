Как прошла Масленица в Краснодарском крае 2021: блинная Олимпиада и закрытый праздник у летчиков

Праздник устроили в летном училище Краснодара Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Краснодарский край проводил зиму и теперь ждет настоящую весну. Ведь пока что погода не радует жителей региона мартовским теплом. Узнали, как прошла Масленица в Краснодарском крае 2021.

В этом году праздник был масштабный только в Сочи, в Краснодаре все гуляния на площадях и в парках отменили из-за пандемии.

Поэтому гулял и веселился только курорт, где прошла первая блинная Олимпиада. Тут было и метание «блинчиков» - запуск камней по морской поверхности на наибольшее количество касаний, и перетягивание каната, и прыжки в мешках, и заплыв моржей, и забег атлетов в русских народных костюмах со сковородками.

В Сои прошел заплыв моржей. Фото: мэрия курорта

Прошли также шуточные бои. Все победители первой блинной Олимпиады получили блинные рубли, которые смогли обменять на угощения. А цирк в Сочи устроил битву кукол и подарил полугодовой абонемент на свои представления.

В Сочи сожгли чучело Масленицы. Фото: мэрия курорта

Пока гулял и веселился народ в Сочи, курсанты летного училища в Краснодаре тоже погуляли.

Праздник устроили в летном училище Краснодара Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Праздник был закрытым, но фотокорреспондент «КП» попал на него.

Праздник устроили в летном училище Краснодара Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Масленицу отметили на территории летного училища – здесь собрались курсанты, преподаватели и их семьи.

Праздник устроили в летном училище Краснодара Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А на импровизированной сцене выступал коллектив Пашковского дома культуры.

Праздник устроили в летном училище Краснодара Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В программе праздника были песни, танцы и много-много блинов, которые приготовили сотрудники местной столовой.

Праздник устроили в летном училище Краснодара Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Сожгли и чучело Масленицы.

Праздник устроили в летном училище Краснодара Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Чучело огородили, чтобы огонь не перекинулся на здания.

Праздник устроили в летном училище Краснодара Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пришли на Масленицу практически все курсанты.

Праздник устроили в летном училище Краснодара Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Были и девушки-летчицы.

Праздник устроили в летном училище Краснодара Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Все много смеялись, пели и танцевали.

Праздник устроили в летном училище Краснодара Фото: Кирилл ВЕРШИНИН