Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 апреля 2021: уровень заболеваемости падает Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Комсомолка» продолжает следить за заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае. За последние сутки положительный тест на ковид получили 107 человек. Уже третью неделю подряд количество новых случаев заражения не превышает 109. Благодаря стабильной эпидемиологической ситуации в регионе курортный сезон начнется на месяц раньше обычного – 1 мая.

Это стало возможным благодаря массовой вакцинации населения. За неделю в регионе увеличилось число пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19, на 90 точек. Всего в крае их 239, в том числе 56 выездных. Благодаря массовой вакцинации снижаются темпы распространения страшной инфекции.

– Коэффициент распространения коронавируса составляет 0,97. Это показывает нам, что имеется стойкая тенденция к снижению уровня заболеваемости на 3%. В 22 муниципалитетах коэффициент распространения менее 0,8, – отметил Юрий Сарычев, замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава.

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