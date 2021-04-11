Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 апреля 2021: уровень заболеваемости падает
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
«Комсомолка» продолжает следить за заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае. За последние сутки положительный тест на ковид получили 107 человек. Уже третью неделю подряд количество новых случаев заражения не превышает 109. Благодаря стабильной эпидемиологической ситуации в регионе курортный сезон начнется на месяц раньше обычного – 1 мая.
Это стало возможным благодаря массовой вакцинации населения. За неделю в регионе увеличилось число пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19, на 90 точек. Всего в крае их 239, в том числе 56 выездных. Благодаря массовой вакцинации снижаются темпы распространения страшной инфекции.
– Коэффициент распространения коронавируса составляет 0,97. Это показывает нам, что имеется стойкая тенденция к снижению уровня заболеваемости на 3%. В 22 муниципалитетах коэффициент распространения менее 0,8, – отметил Юрий Сарычев, замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 11 апреля 2021
В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 30 заболевших.
Коронавирус в Анапе 11 апреля 2021
В Анапе положительный тест на коронавирус получил 1 человек.
Коронавирус в Сочи 11 апреля 2021
В Сочи COVID-19 подтвердился у 19 жителей.
Коронавирус в Геленджике 11 апреля 2021
В Геленджике за последние сутки выявлено 3 заболевших.
Коронавирус в Туапсе 11 апреля 2021
В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.
Коронавирус в Ейске 11 апреля 2021
В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у двух пациентов.
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