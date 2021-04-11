Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 апреля выросло на 105

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 11 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 105 человек, накануне было зафиксировано 107 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Лабинский район, здесь выявили 29, 23 и семь новых случаев соответственно. Шесть человек заразились коронавирусом в Новороссийске, по пять – в Выселковском и Динском районах.

- По четыре человека попали в госпитали в Геленджикн, Туапсинском и Апшеронском районах. Три человека получили положительный тест на коронавирус в Курганинском районе. По два пациента прибавилось в Анапе, Кореновском и Отрадненском районах. Единичные случаи COVID-19 зафиксированы в Белоглинском, Красноармейском, Успенском, Калининском, Белореченском, Темрюкском, Тихорецком, Новопокровском районах и Горячем Ключе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что 64 заболевших сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще двое – на ЭКМО. В стационарах проходят лечение 1294 жителя с коронавирусом, на дому – 1637.

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