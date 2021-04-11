«Могло унести в море»: В Новороссийске школьники устроили опасную фотосессию в шторм

Фото: instagram.com/oleg_gareev

В Новороссийске местный фотограф Олег Гареев не смог пройти мимо подростков, устроивших фотосессию в шторм. Мужчина сделал школьникам замечание и щелкнул несколько кадров для того, чтоб показать пользователям сети, как делать не стоит.

instagram.com/oleg_gareev

instagram.com/oleg_gareev

- Безрассудство или отвага? - задался вопросом автор.

instagram.com/oleg_gareev

На снимках видно, как двух школьников, которые спустились на волнорез, несколько раз практически полностью накрыло волной. Мальчишкам удалось удержаться на камнях, но после позирования они выбрались на сушу насквозь промокшими.

instagram.com/oleg_gareev

Что руководило в этот момент ребятами, чувство адреналина или погоня за лайками в соцсетях, неизвестно. Но мало кто одобрил такое поведение.

«Их могло унести в море», «Говорите со своими детьми, это очень опасно», «Беспечность», «Глупость», «Вот из-за таких и перекрыли мол»,- не по-доброму оценивают ситуацию в сети.

Шутить с морем очень опасно. Об этом говорят множество трагических случаев. Например, смерть основателя Skillbox Игоря Коропова в Сочи. По некоторым данным, он не умел плавать, но рискнул сделать селфи на фоне штормящего моря. Его тело нашли только спустя несколько дней. Или другая ситуация, не местная. На Сахалине 16-летняя девочка хотела сделать фото на фоне бушующего моря и взобралась на камни. Большая волна в миг снесла с ног и утянула ее в воду.

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