Спортсмен, нашедший пропавшего основателя Skillbox Игоря Коропова, рассказал подробности операции

Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

Утром 6 ноября стало известно, что найден 31-летний основатель Skillbox Игорь Коропов. Все надежды друзей, родных и спасателей на то, чтобы найти мужчину живым не увенчались успехом. Пропавшего 1 ноября бизнесмена обнаружили в море, в 300 метрах от берега и ориентировочно в 250 метрах от порта Имеретинский, куда ночью 1-го числа и отправился на прогулку мужчина.

Утром 1 ноября о пропаже Игоря Коропова в полицию сообщил его друг, который забил тревогу, когда долгое время не мог дозвониться до коллеги. Именно он заявил о пропаже в полицию. Начались разбирательства. Позже на пирсе нашли телефон пропавшего, а затем и рюкзак. Cразу после того, как утром у моря нашли его вещи - самокат и телефон, родные предположили страшное.

- Его могли похитить. А полиция три дня бездействует - такое заявление сделал его брат Денис Коропов в органы, - сообщает "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Пропажей заинтересовались следователи, которые организовали проверку по факту исчезновения бизнесмена.

Сейчас все, кто знал и искал Игоря предполагают, что он приехал к пирсу на самокате, чтобы сделать эффектные фото на фоне разбушевавшегося моря. Ранее появилось видео с камер наблюдения на набережной, где пропал сооснователь платформы Skillbox Игорь Коропов. На кадрах видно, как мужчина едет на самокате по набережной в Имеретинской низменности в Сочи. Когда были отсмотрены все видео с камер наблюдения, стало понятно, что обратно с пирса Игорь не возращался.

Между тем, известно, что парня искали в воде и на суше в течение последних пяти дней. На суше местность прочесывали около 200 добровольцев, в том числе коллеги и друзья Игоря, которые находились в Сочи. Морское дно исследовали водолазы, также поверхность воды в акватории прочесывали спасатели на катерах.

Ориентировочно здесь обнаружили тело пропавшего мужчины.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», обнаружил погибшего тренер по вейкборду Сергей Коротеев, который занимался в этом районе с группой молодых людей. Сам мужчина приехал сюда лишь сегодня, о том, какие масштабные поиски здесь проходили не знал. Однако, когда он на катере уже возвращался к берегу, вдалеке заметил что-то подозрительное на поверхности воды.

- Расстояние было большое, сложно было опознать, что это такое. Вроде на буй похоже. Стали приближаться, приглядываюсь, что-то серого цвета плавает, подумал, что дельфин. Когда же еще ближе приплыли, то уже стало понятно, что это человек, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» тренер по вейкборду Сергей Коротеев.

Мужчина уже хотел прыгнуть в воду, чтобы спасти утопающего.

- Но потом присмотрелся и понял, что человек погиб. Тогда по рации передал информацию спасателям, которые подъехали на катере и забрали утопленника на берег, - добавляет Сергей Коротеев.

Официально личность мужчины пока не установлена. В СК информацию об этом не подтверждают.

- Спасатели сказали, что вроде бы это тот, кого искали, - добавляет Сергей Коротеев.

Ранее «Комсомолка» прошла по следам пропавшего основателя Skillbox Игоря Коропова. По некоторым данным, плавать парень не умел, но рискнул сделать селфи на фоне бушующего моря.

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