Появилось видео с камер наблюдения на набережной, где пропал сооснователь Skillbox

Фото: пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Появилось видео с камер наблюдения на набережной, где пропал сооснователь платформы Skillbox Игорь Коропов. На кадрах видно, как мужчина едет на самокате по набережной в Имеретинской низменности в Сочи.

Напомним, 1 ноября о пропаже Игоря Коропова в полицию сообщил его друг. Он вышел из отеля в сторону пирса в Имеретинской низменности и не вернулся. Позже на пирсе нашли его телефон, а затем и рюкзак. Пропажей заинтересовались следователи, они организовали проверку по факту исчезновения бизнесмена.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи прекратили водолазные поиски сооснователя Skillbox. Следов пропавшего на дне моря обнаружено не было.