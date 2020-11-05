В Сочи прекратили водолазные поиски сооснователя Skillbox

Фото: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

В Сочи спасатели прекратили поиски пропавшего сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова. Водолазы обследовали более 700 кв м акватории, но не обнаружили никаких следов.

- Никаких вещей пропавшего обнаружено не было, водолазные поиски завершены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Представитель пресс-службы напомнила, что 3 ноября в Южный региональный ПСО МЧС России поступило сообщение о необходимости проведения в акватории Черного моря поиска без вести пропавшего.

Спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО обследовали участок Чёрного моря в 2,5 километров от берега - от мыса Константиновский до приграничной территории. Утром 4 ноября для продолжения поиска пропавшего в море на катерах вышли спасатели Адлерского и Хостинского подразделений Южного РПСО. Но обследование акватории от порта «Имеретинский» также результатов не дало.

Напомним, 1 ноября о пропаже Игоря Коропова в полицию сообщил его друг. Он вышел из отеля в сторону пирса в Имеретинской низменности и не вернулся. Позже на пирсе нашли его телефон, а затем и рюкзак. Пропажей заинтересовались следователи, они организовали проверку по факту исчезновения бизнесмена.