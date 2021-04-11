Что произошло после матча «Сочи» – «Зенит» 11 апреля

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«Сочи» 11 апреля принял «Зенит» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. Поединок проходил на стадионе «Фишт». В первом тайме у футбольных клубов на табло было по нулям. Во втором тайме началась напряженная борьба.

На 58-й минуте Никита Бурмистров открыл счёт после отскока мяча от Андрея Лунёва. Сочинская команда была в лидерах недолго. На последних минутах питерский клуб победил «Сочи» в матче чемпионата России благодаря дублю Сердара Азмуна. Иранец забил два гола головой на 63-й и 80-й минутах игры.

Матч «Сочи» - «Зенит» завершился со счетом 1:2 в пользу питерской команды. Стоит отметить, что это четвертая победа «Зенита» в РПЛ.

Матч стал одним из обсуждаемых за последнее время. Результат игры прокомментировал депутат Госдумы Игорь Лебедев.

- Очень жаль, что «Зенит» выигрывает «Сочи». Учитывая этот результат, думаю, «Локомотив» может побороться только за вторую путевку в Лигу Чемпионов, - сказал Лебедев «СЭ».

Также свое мнение выразил народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский. Он отметил, что Азмун доказал свое лидерство, он остается одним из лучших голеадоров в нашей стране.

А вот бывший олимпийский чемпион по теннису и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников уверен, что «Сочи» специально проиграл питерской команде.

Тренер сочинской команды Олег Фоменко в целом остался доволен игрой.

- Начали хорошо, повели первыми, наверное не хватило сил довести счет до победного, - отметил наставник.

Стоит отметить, что Азмун признан лучшим игроком матча с «Сочи».

В следующем матче подопечные Сергея Семака 17 апреля в гостях сыграют с «Краснодаром». А «Сочи» 18 апреля примет московский ЦСКА.

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