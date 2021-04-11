В Сочи готовятся к аварийной посадке самолета из-за разгерметизации кабины

Фото: flightradar24.com

Из Сочи в Санкт-Петербург вылетел самолет авиакомпании Azur Air, но почти сразу же после взлета экипаж подал экстренный сигнал. Пилоты сообщили, что возвращаются в аэропорт города-курорта из-за возможной разгерметизации кабины. На борту находятся 190 пассажиров.

В настоящее время самолет вылетел в безопасную для других зону, лайнер наматывает круги над морем. по некоторым данным, таким образом, пилоты просто хотят сжечь все топливо для наиболее безопасной посадки.

- Экипаж Azur Air после взлета по маршрут Сочи-Пулково сообщил о разгерметизации кабины. Ожидаемое время посадки 22:05 - 22:30, - подтвердили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время к взлетной полосе стянулись все экстренные службы. Они ожидают, когда пилоты начнут заводить самолет на посадку.

Напомним, что в конце марта была подобная ситуация в Краснодаре. Аэропорт кубанской столицы получил сигнал от воздушного судна, летевшего из Москвы, о технической поломке. На борту находилось 149 пассажиров. Воздушная гавань экстренно стала готовиться к аварийной посадке лайнера из-за неисправности закрылков. Тогда посадка прошла благополучно.

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