Кубань вошла в тройку лидеров в России по числу бездомных собак

В Краснодаре нашли место для строительство муниципального приюта для животных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Известно практически каждому жителю Краснодара изречение Владимира Маяковского о столице Кубани - "Это ж не собачья глушь, а собачкина столица".

Теперь вот и целый край может соответствовать определению классика. Ассоциация «Благополучие животных» озаботилась числом бездомных собак на улицах российских городов и собрала свою грустную статистику.

Так вот, шатающихся без хозяев псов насчитали больше 600 тысяч. Практически мегаполис.

Самым густонаселенным бездомными собаками регионом стал Татарстан - там живут на улицах около 24,5 тыс. пёселей. У нас, на Кубани, таких бродяжек 24 тысячи. Третьим лидером стал Башкортостан 22,5 тыс. бездомных собак.

Меньше всего бездомных животных в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах.

Принять бездомных животных по стране может 461 приют, из них государственных только 16.

Ранее "Комсомолка" писала, что в Краснодаре нашли место для строительство муниципального приюта для животных. Он расположится в поселке Березовом на площади в 13 тыс. кв. метров.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«Посмотрите в их глаза»: жительница Кубани приютила у себя больше 560 собак

Каждого из своих псов она пытается пристроить в добрые руки (читать далее)

Краснодарский приют начал бесплатно стерилизовать бездомных собак

Проект будет действовать только до конца года (читать далее)