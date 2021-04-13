Турция закрыта. Готовы ли курорты Краснодарского края стать ее альтернативой

Курорты Краснодарского края ждут наплыва туристов Фото: Евгения ОСТРАЯ

Любимая заграница - Турция - закрылась для россиян до середины лета. Никто сейчас не берется делать прогнозы, куда повернет пандемия в ближайшей курортной стране. Ежесуточно там заболевают коронавирусом больше 50 тысяч человек.

В Краснодарском крае, наоборот, число заболевших снижается. И курортный сезон в регионе решено начинать с 1 мая.

- На Кубани мы наблюдаем постепенное снижение заболеваемости коронавирусом, и рассчитываем, что эта тенденция сохранится. Сейчас все наши курортные территории готовятся к высокому сезону. В этом году он стартует уже 1 мая. Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции. В майские праздники ожидаем около полумиллиона туристов, – сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Пляжи пока пустынны, но скоро мест на них не будет Фото: Евгения ОСТРАЯ

Гостиничный бизнес закатал рукава. Но расслабляться не стоит. Ковидным госпиталям хоть и возвращают свое "гражданское" предназначение, вероятность новых вспышек велика. Потому все ограничения, принятые в прошлом сезоне (маски, социальная дистанция, гигиена), продолжат действовать и в новом.

– Мы просим туристов отнестись с пониманием к этой ситуации. Прошлый сезон мы провели в пандемии, наши отели и гостиницы, в целом предприятия санаторно-курортной отрасли научились работать в таких условиях. Этот сезон будем также организовывать с учетом эпидобстановки, – заключил губернатор.

К слову, отели в Сочи, Анапе, Геленджике на майские праздники уже почти заполнены.

- Спрос на майские праздники очень активный, на 12 апреля забронировано в среднем 65% мест в здравницах, в части центральных отелей мест на первые числа мая уже нет. Число туристов за период 1-10 мая достигнет 58-60 тысяч человек, уровень загрузки гостиниц и отелей приблизится к 80-85%, около 50 сезонных предприятий (пансионатов, отелей, мини-гостиниц, гостевых домов) планируют открыться 1 мая. По данным служб бронирования ожидаются гости из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ставрополя, Воронежа, Санкт-Петербурга и Ростовской области, - уточнили "КП" - Кубань" в мэрии Геленджика.

В Сочи заверили, что главная здравница всех вместит.

- Сочи точно не лопнет, - рассказали сайту «КП» - Кубань» в мэрии Сочи. - В прошлом году границы тоже были закрыты и мы приняли у себя туристов со всей страны. И места хватило всем как на побережье, так и в горном кластере. У нас есть предложения для всех - в городе много как бюджетных вариантов размещения, так и более элитных. Готовы разместить туристов отели, санатории, частный сектор. У нас 59 санаториев, в них 14910 номеров. 15 пансионатов, в которых 2161 номер. Гостиниц - ещё больше - 65. В наших отелях 27170 номеров. Есть и базы отдыха – их 16, а это 1181 номеров. Ну и больше всего в городе малых средств размещения (это мини гостиницы). Их 2321, и все они составляют 41234 номеров. Как видите, мест хватит всем!

Взыскательные столичные гости уже начали сравнивать анапский "all inclusive" с популярными "все включено" турецкой Антальи.

- В отеле нас порадовало питание, доступное с семи утра до девяти вечера, что особенно удобно для отдыха с ребенком. Между завтраком, обедом и ужином работает гастробар. И это отличная штука, скажу я вам: перекусить перед прогулкой или согреться горячим чаем после, — отметила одна из туристок.

Пятидневное проживание на двух взрослых и ребенка обошлось в 73 тысячи рублей. Правда, не обошлось и без недостатков. Среди недостатков девушка отметила проблемы с подачей воды, нехватку полотенец, маленький выбор телеканалов и неудобный фен. Также путешественнице не понравилась холодная вода в бассейне, от которой «синеют губы».

Впрочем, у индустрии отдыха в Краснодарском крае, мечтающей о настоящей конкуренции с Турцией, еще есть время все исправить.

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