Лопнет ли Сочи, если закроют Турцию для туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи местные переживают из-за того, что закрывается Турция для туристов. И решили, что вся страна рванет к ним и город просто лопнет.

Появилась информация, что сообщение с Турцией временно ограничат или вовсе запретят с 12 апреля. Мол, в этой стране неблагополучная ситуация по коронавирусу.

В Турции стремительно растёт число заболевших опасной инфекцией, в последние дни тут фиксируют по 50 тысяч новых случаев заражений. Причем такие огромные цифры в Турции наблюдают впервые с начала пандемии.

Поэтому и могут ограничить полеты чартерных рейсов, и ввести двухнедельный карантин для приезжих.

-Это похоже на правду, и одновременно на пиар внутренних туристических направлений на юг, прежде всего в Сочи и Крым, тоже похоже, - реагируют на эту новость в многочисленных сочинских пабликах. - Если Турцию закроют, Сочи точно лопнет…

Но на курорте поспешили успокоить народ.

-Точно не лопнет, - рассказали сайту «КП» - Кубань» в мэрии Сочи. - В прошлом году границы тоже были закрыты и мы приняли у себя туристов со всей страны. И места хватило всем как на побережье, так и в горном кластере. У нас есть предложения для всех - в городе много как бюджетных вариантов размещения, так и более элитных. Готовы разместить туристов отели, санатории, частный сектор.

У нас 59 санаториев, в них 14910 номеров. 15 пансионатов, в которых 2161 номер. Гостиниц - ещё больше - 65. В наших отелях 27170 номеров. Есть и базы отдыха – их 16, а это 1181 номеров. Ну и больше всего в городе малых средств размещения (это мини гостиницы). Их 2321, и все они составляют 41234 номеров. Как видите, мест хватит всем!

Причём большим спросом уже сейчас пользуются гостиницы премиум класса. Многие из них уже начинают приостанавливать бронирование. Но в других отелях и санаториях мест ещё много.

Сейчас на курорте активно готовятся к новому сезону, который стартует в этом году на месяц раньше - 1 мая. С этого дня и до сентября в Сочи планируют принять не менее 4 миллионов туристов. Откроют для них около 200 пляжей.

Так в городе уже осмотрели все пляжи, проверили предприятия общепита, гостиницы и санатории. В первую очередь специальная комиссия смотрела на то, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

-Все наши гости должны быть в полной безопасности, - сообщила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - Поэтому к тем объектам, которые не следят за санитарной обстановкой, будут применяться строгие меры. Во всех средствах размещения обязательно должны находиться санитайзеры, медицинские маски, здесь должна проводиться дезинфекция несколько раз в день, соблюдаться соцдистанция.

Чтобы места хватило всем, и туристы, которые откажутся от отдыха в Турции в пользу Сочи, могли не испытывать никаких проблем, на главном курорте страны заработает летний оперативный штаб. Он будет отрабатывать не только жалобы отдыхающих, но и следить за тем, как работают различные городские ведомства.

Этот штаб заработает уже с 1 мая.

– Также оперативный штаб будет мониторить объекты размещения, потребительской сферы, контролировать работу общественного транспорта, – пояснила Светлана Батяйкина.

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120 туробъектов можно будет посмотреть в Сочи

Отдыхающие, которые не укатят в Турцию и поселятся в Сочи, смогут устроить себе экскурсии по курорту, выбраться в горы, к водопадам, посетить Дендрарий и другие природные уголки.

-Всего в Сочи будет доступно 120 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных и других объектов, - объяснили в мэрии курорта. - На территории города будут работать 42 экскурсионные фирмы.

Например, уже сейчас в Сочи открыли каньон «Белые скалы», идёт ремонт Приморской набережной, чтобы туристы летом могли гулять по ней, а не любоваться объектами из девяностых.

Все старые постройки сейчас здесь сносят.

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