Национальный парк Сочи ввел обязательную регистрацию для туристов

Теперь всем туристам, кто захочет посетить национальный парк в Сочи, необходимо будет зарегистрироваться
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Теперь всем туристам, кто захочет посетить национальный парк в Сочи, необходимо будет зарегистрироваться. Это станет обязательной процедурой. Туристы смогут заполнить о себе документы в офисе центрального парка и у участковых в лесничествах.
- Регистрацию необходимо пройти в целях обеспечения безопасности при посещении горных, водных, спелеологических и других объектов, связанных с повышенным риском для жизни, а также для оказания помощи в случае необходимости, - сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.
Регистрация необходимо не только ради здоровья туристов, но и для контроля пожарной безопасности в нацпарке.
После нового года там отмечали вспышки пожаров и уничтожении редких растений.
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