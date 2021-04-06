Национальный парк Сочи ввел обязательную регистрацию для туристов

Теперь всем туристам, кто захочет посетить национальный парк в Сочи, необходимо будет зарегистрироваться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь всем туристам, кто захочет посетить национальный парк в Сочи, необходимо будет зарегистрироваться. Это станет обязательной процедурой. Туристы смогут заполнить о себе документы в офисе центрального парка и у участковых в лесничествах.

- Регистрацию необходимо пройти в целях обеспечения безопасности при посещении горных, водных, спелеологических и других объектов, связанных с повышенным риском для жизни, а также для оказания помощи в случае необходимости, - сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

Регистрация необходимо не только ради здоровья туристов, но и для контроля пожарной безопасности в нацпарке.

После нового года там отмечали вспышки пожаров и уничтожении редких растений.

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