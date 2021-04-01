Пенсионеры смогут погулять по Сочинскому национальному парку бесплатно по вторникам

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Сочинский национальный парк с 1 апреля ввел день бесплатного посещения для пенсионеров.
Теперь пожилые люди могут там по вторникам бесплатно разминать ноги и дышать свежими ароматами экзотических растений. Главное - не забыть показать пенсионное удостоверение.
- Для них в этот день недели открыт не только знаменитый “Дендрарий”, но и дом-музей “Вилла Надежда”. Это дом-музей С.Н. Худекова, основателя парка и талантливого литератора, - сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.
Любители острых ощущений могут покататься на канатной дороге, но как раз на этот вид развлечений льготы не распространяются.
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