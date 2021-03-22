В сочинском «Дендрарии» на месяц раньше зацвела краснокнижная экзохорда

Фото Сочинский нацпарк

В сочинском парке «Дендрарий» нынешней весной гораздо раньше срока начинается цветение многих редких растений, занесенных в Красную книгу.

Например ,почти на месяц раньше обычного в дендропарке расцвела экзохорда пильчатая.

Родина растения- Восточный Китай, иногда оно встречается на российском Дальнем Востоке, но только в одном — двух районах огромного региона.

Экзохорда считается крайне редким, исчезающим видом. Она является дальним родственником розы.

- Цветки растения при этом крупные, около 5 см в диаметре, белоснежные, без запаха. В этом году специалисты отметили цветение почти на целый месяц раньше,- рассказали сотрудники Сочинского нацпарка.

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