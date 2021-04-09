В Сочи летом увеличат число рейсов и время движения городского транспорта

Фото: администрация Сочи

Число рейсов городского общественного транспорта в Сочи во время летнего курортного сезона возрастет минимум на 5 %.

Об этом 9 апреля на пресс-конференции в сочинском представительстве «КП -Кубань» сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир Пронкин.

- Кроме того, время движения городских автобусов на основных маршрутах курорта будет продлено до 23:00, - отметил Пронкин.

Каждый день на линию в Сочи выходят около 850 городских автобусов. Во время летнего курортного сезона число пассажиров значительно растет, поэтому вырастет и интенсивность работы транспорта.

А чтобы транспорт ездил по хорошим дорогам, в Сочи в 2021 году в рамках нацпроекта удастся отремонтировать еще одну улицу сверх плана. Также на курорте планируют привлечь концессионеров для создания парковок на 38 улицах.

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